РИАМО - 15 ноя. Губернатор Московской области с внучками художника Марка Шагала Мерет и Беллой Мейер осмотрел выставку «Шагал. Между небом и землей» в подмосковном музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в преддверии ее открытия, передает корреспондент РИАМО.

Второй международный проект «Шагал. Между небом и землей» музея «Новый Иерусалим» в Истре откроется 16 ноября, посетить выставку можно будет до 8 марта 2020 года. Экспозиция организована при поддержке правительства Московской области и лично губернатора Подмосковья. Выставка даст старт акции «Зима в Подмосковье».

«Я хотел бы сказать слова благодарности семье Марка Шагала, его внучкам, которые отложили все свои дела и сегодня находятся у нас, здесь, в России, открывают эту выставку. Для нас было бы невозможно без их поддержки, без Екатерины Леонидовны (Селезневой, куратора выставки – ред.) организовать эту выставку на территории «Нового Иерусалима». Сейчас все готово», - сказал Воробьев.

Он отметил, что выставка будет познавательной и интересной не только для взрослых, но и для детей.

«Мы стараемся сделать наши музеи наполненными смыслом, интересными работами, уникальными работами, и в этом нам помогают очень много разных добрых людей - семьи великих художников, их родственники. Мы очень надеемся, что эта выставка побьет все рекорды. До этого самым успешным проектом была выставка «Фаберже», - добавил губернатор.

Также Воробьев посетил выставку «Цвет. 90 шедевров Подмосковья», которая открылась к 90-летию Московской области. Данная экспозиция будет работать до 29 марта 2020 года.

Выставка «Шагал. Между небом и землей» собрала 239 работ из российских и зарубежных музеев и частных коллекций, 22 эскиза экспонируются в России впервые.

В экспозицию вошли работы из коллекций Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, музея Марка Шагала в Витебске, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, музея истории евреев в России, Национального музея Марка Шагала в Ницце, музея «Новый Иерусалим» и частных собраний.

Куратором проекта выступает приглашенный эксперт комитета Марка Шагала в Париже, заслуженный работник культуры России Екатерина Селезнева. К выставке выпущен каталог, включающий статьи о жизни и творчестве Шагала, его биографию, не публиковавшиеся ранее письма Марка и Беллы Шагал. В издании воспроизведены все экспонирующиеся на выставке работы художника.

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» – крупный культурный центр Подмосковья, который представил посетителям выставки всемирно известных мастеров, таких как Левитан, Пикассо, Дюрер, Кустодиев, Фальк, Фаберже и многих других.