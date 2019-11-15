РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 ноя. Свыше 20 юных жителей Донецкой Народной Республики смогут пройти реабилитацию в образовательном центре «Созвездие» подмосковного Красногорска, сообщил директор образовательной организации Сергей Сюрин.

Представители реабилитационных образовательных организаций, учреждений медсоцзащиты и здравоохранения ДНР прошли стажировку в центре «Созвездие» с 11 по 15 ноября. Визит делегации согласовали глава городского округа Эльмира Хаймурзина и уполномоченный по правам человека в Московской области Татьяна Семенова.

«Мы планируем, что первая группа из 11 детей вместе с родителями приедет в январе 2020 года. Вторую делегацию, также из 11 детей, ожидаем в начале февраля», – сказал Сюрин.

Он отметил, что для детей, которые приедут из зоны боевых действий, прорабатывают индивидуальные программы реабилитации.

«Это психологическая, логопедическая коррекция, дефектологическое сопровождение, большой объем медико-реабилитационной работы, которую мы готовы предоставить ребятам. Это бальнеолечение, обследование врачами-специалистами, робототехнические методы коррекции, которые многим детям нужны, к сожалению, поскольку они приедут к нам после осколочных ранений и травм от подрывов», – заключил Сюрин.