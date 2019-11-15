РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 ноя. Производителя сухофруктов и консервированной продукции из подмосковных Люберец признали «Экспортером года в сфере агропромышленного комплекса», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиции и инноваций Московской области.

Финал Всероссийской премии «Экспортер года» прошел в Международном центре торговли в рамках экспортного форума «Сделано в России».

«Первый вице-премьер правительства Российской Федерации – министр финансов Антон Силуанов и генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев наградили компанию «Плодоимпорт» из городского округа Люберцы. Она стала лучшей в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «Субъекты малого и среднего предпринимательства», – говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова, при поддержке региона и Фонда развития внешнеэкономической деятельности Московской области девять региональных компаний представили свою продукцию на коллективном стенде.

«Правительство Подмосковья уделяет особое внимание увеличению экспорта продукции. Фонд поддержки ВЭД Московской области оказывает целый комплекс мер поддержки для товаропроизводителей региона: компенсирует затраты для экспортных компаний Подмосковья на участие в международных выставках и бизнес-миссиях, оказывает консультации и правовую помощь в подготовке различной документации, проводит обучающие семинары и вебинары, а теперь и оказывает помощь в размещении продукции на электронных торговых площадках», – отметил Хромов.