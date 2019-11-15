РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 ноя. В библиотеке имени Сергея Есенина подмосковных Люберец до 21 ноября будет проходить книжно-иллюстративная выставка «Страна детства Михаила Коршунова» к 95-летию писателя, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«До 21 ноября в детском отделе Центральной библиотеки имени Сергея Есенина оформлена книжно-иллюстративная выставка «Страна детства Михаила Коршунова», она приурочена к 95-летию писателя. Посетители смогут познакомиться с биографией автора, а также прочитать самые известные его произведения: «Бульвар под ливнем», «Девять возвращений», «Я слушаю детство» и другие», – говорится в сообщении.

Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом №5А.

Михаил Коршунов родился в 1924 году. Он является автором более 30 детских книг. Его произведения печатали в журналах «Мурзилка», «Пионер», «Костер», «Юность», «Смена», «Огонек» и «Москва». Он умер в 2003 году.