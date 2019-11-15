РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 ноя. Подробную информацию о работе Единого портала государственных услуг жители Люберец могут получить в любом центре «Мои документы» городского округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Если у жителей округа есть вопросы о работе портала госуслуг, они могут обратится в любой офис МФЦ. Специалисты проконсультируют о возможности регистрации и подтверждения своих учетных записей, подробно расскажут, как записаться к врачу, получить загранпаспорт, записать ребенка в детский сад, проверить и оплатить штрафы», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в округе оказывают услуги восемь структурных подразделений МУ «Люберецкий МФЦ».

«Все офисы работают с 8:00 до 20:00 без выходных и перерыва на обед», – заключил Ружицкий.