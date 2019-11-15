РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 ноя. В подмосковных Люберцах на акции памяти жертв дорожно-транспортных происшествий высадили дерево, говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

День памяти жертв ДТП с 2005 года отмечается каждое третье воскресенье ноября. В 2019 году он выпадает на 17 ноября.

«В преддверии этой даты сотрудники Люберецкой ГИБДД в лице руководящего состава совместно с начинающими водителями провели акцию «Дерево жизни», призванную привлечь внимание граждан к проблеме смертности в дорожно-транспортных происшествиях. На аллее памяти, расположенной на территории Люберецкого отдела ГИБДД, полицейские и молодые люди почтили память погибших в ДТП и высадили зеленое дерево», – говорится в сообщении.

На дереве разместили белых ангелков как символ ушедшей жизни и душ погибших детей, мужчин и женщин.