РИАМО - 15 ноя. Вестибюли трех станций столичной подземки закроют на выходные, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«В эти выходные некоторые вестибюли станций будут закрыты. «Бибирево» (выходы 3-5), «Новогиреево» (выходы 5-7), «Фили» (выходы 1-2)», - говорится в сообщении.

Так, на станции «Бибирево» южный вестибюль закроют с 15 по 17 ноября. 16 и 17 будет закрыт западный вестибюль «Новогиреево», его также закроют с 23 по 24 ноября. Западный вестибюль станции метро «Фили» будет закрыт с 16 по 18 ноября.

В метро Москвы принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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