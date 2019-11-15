РИАМО - 15 ноя. На территории столичной ВДНХ 22 ноября будет открыт самый большой в Европе искусственный каток, ледовые дорожки пройдут между павильонами выставки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несмотря на теплую погоду, в следующую пятницу на ВДНХ откроется главный катокстраны. Самый большой в Европе из искусственных, и уж точно один из самых красивых», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

Он добавил, что ледовые дорожки катка пройдут между обновленными павильонами ВДНХ. А с высоты они будут похожи по форме на Золотой ключик.

Мэр также опубликовал фотографии подготовки катка к открытию. На них видно, как рабочие заливают лед, где установлены бортики и как работает освещение.

За зимний сезон 2018/2019 на катках ВДНХ покатались более 500 тысяч человек. На выставке прошлый сезон были открыты три катка общей площадью 15 тысяч квадратных метров: два – на Центральной аллее, еще один – в парке «Останкино».