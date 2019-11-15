РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 ноя. Учащимся лицея №4 подмосковных Люберец рассказали о деятельности движения «Волонтеры Победы», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина в пятницу прошла презентация проекта о деятельности Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в городском округе.

«Во время презентации студенты познакомили учащихся лицея №4 Люберец со своей деятельностью в качестве волонтеров. В 2019 году студенты Люберецкого техникума взяли на себя инициативу по созданию штаба «Волонтеры Победы», они прошли обучение и приступили к работе», – сказала директор техникума Ольга Клубничкина.

В ходе встречи лицеистам рассказали о различных направлениях деятельности движения, в которых задействованы студенты. По итогам презентации часть школьников выразила желание примкнуть к движению.

Деятельность движения «Волонтеры Победы» направлена на сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое воспитание молодежи.