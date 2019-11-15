РИАМО - 15 ноя. Школы Одинцовского округа проверили на организацию питания по требования главы муниципалитета Андрея Иванова после инцидента в Барвихинской школе, где несколько детей не пришли на уроки из-за подозрения на пищевое отравление, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Одинцовском городском округе работает 53 средних образовательных учреждения, в которых учатся 47 тысяч человек. На питание учащихся из муниципального и регионального бюджетов выделяется более 250 миллионов рублей. Школьным питанием охвачено 94% детей. При этом 45% пользуются при получении школьного питания льготами.

«В ходе проверки Барвихинской школы межведомственная комиссия вела ежедневный мониторинг посещаемости учащихся, сотрудники Роспотребнадзора проверили столовую и пищеблок, взяв необходимые пробы и сделав смывы для анализов. Результаты комплексного обследования СОШ версию об отравлении не подтвердили», - отмечается в материале.

Так, за первых семь дней ноября уроки пропускали от 30 до 33 детей в день. Среди них только у семи были выявлены симптомы, не связанные с простудными заболеваниями.

«Поскольку эти школьники обучались в разных классах, комиссия сделала вывод, что речь в данном случае идет о сезонной рота-вирусной инфекции», - подчеркивается в сообщении.

В других образовательных учреждениях округа в ходе проверок установили, что организация питания находится под жестким контролем.

Иванов дал поручение оснастить все школьные пищеблоки и столовые системами видеонаблюдения.

«На следующий год необходимо заложить в бюджет управления образования средства на проведение данных мероприятий. Чтобы мы могли контролировать процесс питания учащихся от момента разгрузки продуктов и их приготовления до выдачи школьникам готовых блюд. Эти системы видеонаблюдения нужно также сделать открытыми и для родителей, которые получат возможность наблюдать за работой пищеблоков и столовых онлайн», — подчеркнул Иванов.