РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 ноя. В подмосковном Подольске начались работы по выводу из эксплуатации ветхих очистных сооружений микрорайона Климовск, ведется прокладка трассы для дальнейшей модернизации системы водоснабжения, сообщается на сайте администрации горокруга.

В начале ноября МУП «Водоканал» Подольска приступил к реализации проекта по выводу из эксплуатации ветхих очистных сооружений в микрорайоне Климовск. В результате в реку Петрицу, а из нее и в Пахру перестанут попадать недостаточно очищенные сточные воды. Источниками финансирования проекта являются бюджеты сразу трех уровней – федерального, регионального и муниципального, общий объем затрат составит более 1,4 миллиарда рублей.

«Работы стартовали на улице Свердлова, 54. От этой точки началась прокладка первого участка трассы в сторону улицы Высотной, дальше – в обход деревни Северово с выходом через Южный обход Подольска в район климовских очистных сооружений. Не меняя режим работы, специалисты «Водоканала» заменят старое оборудование на современное, после чего в 2021 году КНС станет работать в автоматическом режиме», – говорится в сообщении.

Водоканал также реконструирует биоблок подольских очистных сооружений, чтобы обеспечить возможность приема сюда дополнительных стоков.

В настоящее время рабочие методом горизонтального бурения прокладывают трассу из современных высокопрочных полиэтиленовых труб Климовского трубного завода, срок службы которых исчисляется десятилетиями. Такой метод позволяет не проводить вскрышные работы в жилом секторе и сразу заводить трубы под землю. Оператор управляет направленным бурением с применением современных электронных средств.

В ближайшие два года предстоит проложить две нитки трубопроводов диаметром 315 миллиметров, при этом общая протяженность трассы составит более 5,5 километра, а суммарная длина трубопроводов – более 11 километров. Также реконструируют КНС в Климовске, на которую поступают стоки из юго-западной части микрорайона Гривно.

«Сразу после объединения Подольска, Климовска и Подольского района в единый округ власти поставили перед нами задачу принять на баланс и обслуживание все гидротехнические сооружения. Именно объединение дало нам перспективу интеграции всех разрозненных систем водоснабжения и водоотведения в единую сеть», – сказал директор предприятия Михаил Семин.

Он отметил, что была составлена схема развития системы водоснабжения и водоотведения единой территории, которую утвердил глава Подольска и министр ЖКХ Московской области.