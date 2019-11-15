РИАМО - 15 ноя. Рабочие заканчивают благоустраивать микрорайон Восточный в Звенигороде, уже окончено строительство внутриквартального проезда от детского сада «Малинка» до дома №4, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

Перечень работ был составлен на основании обращений жителей к главе Одинцовского округа Андрею Иванову и депутату Госдумы Оксане Пушкиной, которые посетили эту территорию с инспекцией в начале июля.

«Во время объезда микрорайона Восточный, который прошел 9 июля, к нам обратились местные жители с просьбой благоустроить придомовую и внутриквартальную территорию рядом с домами №№4, 5 и организовать пешеходную дорожку от дома №1 к дому №4. Все, о чем просили горожане, мы взяли в план. И сейчас уже можно говорить, что работы практически завершены. В настоящее время завершается обустройство пешеходной дорожки от дома №1 к дому №4 микрорайона Восточный», - отметил Иванов.

В микрорайоне Восточный уже около 5 лет живет Анастасия Толстошеева со своей семьей, в июле она, как и многие ее неравнодушные соседи, присутствовала на встрече с Ивановым.

«Во время летнего велообъезда мы обратились к главе городского округа с просьбой благоустроить придомовую территорию у дома 4 и 5. <…> Свои обещания Андрей Иванов исполнил, и ранним осенним утром наши детишки побежали в детский сад по новым дорожкам», - поделилась Толстошеева.

В Звенигороде также ведутся работы по установке перильных ограждений вблизи образовательных учреждений.