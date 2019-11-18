Какая помощь положена малоимущим семьям с детьми в Подмосковье

2

Для оформления статуса малоимущей семьи нужно обращаться в органы социальной защиты или в МФЦ.

Необходимые документы (для уточнения списка документов в каждом конкретном случае лучше обращаться напрямую в МФЦ или соцзащиту):

1. Заявление;

2. Паспорта всех членов семьи, проживающих на территории Московской области;

3. Свидетельства о рождении детей;

4. Выписка из паспортного стола о составе семьи, в которой отражена регистрация членов семьи в одном жилом помещении, в т.ч. детей;

5. Справка о доходах семьи за последние три месяца (справка с работы, справка из центра занятости о том, что один из членов семьи безработный);

6. Трудовые книжки взрослых членов семьи;

7. Свидетельство о собственности или договор соцнайма на жилое помещение;

8. Документы о любых выплатах, получаемых семьей от государства, т.к. эти выплаты тоже считаются доходом (пенсии, пособия по инвалидности и т.п.).

9. Свидетельство о заключении (расторжении) брака.

Если в семье, помимо отца, матери и детей, проживают другие ее члены, например, бабушка, при подаче документов надо это учитывать, прикладывать и ее паспорт, пенсионное удостоверение и пр.

Заявление рассматривается 8-10 рабочих дней. При положительном решении выдается справка о признании семьи малоимущей. Получив такую справку, можно обращаться за пособиями, льготами и социальной помощью в натуральном виде. Обычно, помимо справки о статусе малообеспеченной семьи, требуются паспорта родителей и свидетельства о рождении детей.

Право на получение льгот и иных мер социальной поддержки прекращается, если доходы семьи увеличиваются, и она утрачивает статус малоимущей.

Как бесплатно получить землю в Подмосковье многодетным семьям>>