Какая помощь положена малоимущим семьям с детьми в Подмосковье

Какие семьи относятся к малоимущим
Малоимущие семьи – те, в которых среднедушевой доход членов семьи, связанных родственными узами и проживающих под одной крышей, ниже прожиточного минимума в данном субъекте РФ. Для того, чтобы рассчитать совокупный доход семьи, нужно сложить доходы всех членов семьи, как совершеннолетних, так и детей. Сюда входят все официальные денежные поступления, в т.ч. уже получаемая материальная поддержка от государства. Поделив полученный совокупный доход на количество членов семьи, можно получить среднедушевой доход семьи, рассказывает директор юридической службы «Единый центр защиты» Константин Бобров.
Этот доход должен быть ниже прожиточного минимума, чтобы семью признали малоимущей. В настоящее время в Московской области величина прожиточного минимума на душу населения равна 13115 рублей.
Как получить статус малоимущей семьи
Для оформления статуса малоимущей семьи нужно обращаться в органы социальной защиты или в МФЦ.
Необходимые документы (для уточнения списка документов в каждом конкретном случае лучше обращаться напрямую в МФЦ или соцзащиту):
1. Заявление;
2. Паспорта всех членов семьи, проживающих на территории Московской области;
3. Свидетельства о рождении детей;
4. Выписка из паспортного стола о составе семьи, в которой отражена регистрация членов семьи в одном жилом помещении, в т.ч. детей;
5. Справка о доходах семьи за последние три месяца (справка с работы, справка из центра занятости о том, что один из членов семьи безработный);
6. Трудовые книжки взрослых членов семьи;
7. Свидетельство о собственности или договор соцнайма на жилое помещение;
8. Документы о любых выплатах, получаемых семьей от государства, т.к. эти выплаты тоже считаются доходом (пенсии, пособия по инвалидности и т.п.).
9. Свидетельство о заключении (расторжении) брака.
Если в семье, помимо отца, матери и детей, проживают другие ее члены, например, бабушка, при подаче документов надо это учитывать, прикладывать и ее паспорт, пенсионное удостоверение и пр.
Заявление рассматривается 8-10 рабочих дней. При положительном решении выдается справка о признании семьи малоимущей. Получив такую справку, можно обращаться за пособиями, льготами и социальной помощью в натуральном виде. Обычно, помимо справки о статусе малообеспеченной семьи, требуются паспорта родителей и свидетельства о рождении детей.
Право на получение льгот и иных мер социальной поддержки прекращается, если доходы семьи увеличиваются, и она утрачивает статус малоимущей.
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Виды поддержки
Видов помощи малообеспеченным семьям много, учитывая, что семья может быть не только малообеспеченной, но также и многодетной, в ее составе могут быть инвалиды, военнослужащие и граждане других льготных категорий. Таким образом, к одной семье может быть применимо сразу несколько видов поддержки в зависимости от льготных статусов.
Рассмотрим некоторые виды государственной помощи. Набор дополнительных документов, помимо справки о признании семьи малоимущей, может быть различным, его необходимо уточнять в управлении соцзащиты населения, в МФЦ, в образовательной организации и т.п.
Денежные пособия и выплаты
Меры финансовой поддержки делятся на федеральные и региональные. Семья может получать одновременно несколько выплат и пособий.
К федеральным выплатам и пособиям относятся следующие:
- Ежемесячная выплата на первого ребенка до 1,5 лет. Назначается малообеспеченным семьям, в которых ребенок родился после 1 января 2019 года.
- Ежемесячная выплата на второго ребенка из материнского капитала. Назначается малообеспеченным семьям, в которых родился второй ребенок после 1 января 2019 года.
- Пособие малоимущим семьям на ребенка до 18 лет.
К региональным пособиям можно отнести нижеприведенные:
- Пособие при рождении ребенка. Оно дается один раз при рождении живого ребенка. Право на него имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее, если ребенок зарегистрирован в Подмосковье, а семья – малоимущая. Размер пособия: от 20 тысяч рублей до 60 тысяч рублей; при рождении двойняшек и более детей одновременно – от 70 тысяч до 300 тысяч рублей на семью.
- Пособие на ребенка. Право на пособие имеет один из родителей (либо лицо его заменяющее) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку ребенка до достижения им возраста 16 лет (на обучающегося общеобразовательной организации – до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет). Обязательное условие – регистрация в Московской области.
- Ежемесячное пособие студенческим семьям. Оба родителя в такой семье должны быть студентами.
Малоимущим семьям также положены следующие денежные выплаты:
- Ежемесячная денежная выплата многодетной семье. На нее имеет право один из родителей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей. Все должны быть зарегистрированы в Подмосковье, при этом учитываются все несовершеннолетние дети, проживающие в семье на дату обращения. Данная выплата предоставляется на одного ребенка (третьего или последующего) до достижения им возраста трех лет.
- Ежемесячная выплата на ребенка-инвалида. Получать может один из родителей ребенка-инвалида, обучающегося в образовательных учреждениях среднего и начального образования.
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Меры поддержки в натуральной форме
Подарочный набор первоклассника
Положен малоимущим семьям Подмосковья, имеющим ребенка, обучающегося в первом классе государственной или муниципальной школы Московской области по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. Получить набор можно в органах соцзащиты. В него входят письменные принадлежности, тетради, краски и т.п. Обращаться нужно заранее, до начала учебного года.
Подарочный набор для ухода за новорожденными
В такой набор включены предметы и средства для ухода за новорожденными. Вместо него могут предложить единовременную выплату на их приобретение. Такой набор выдается всем семьям, вне зависимости от дохода. Обратиться за получением можно в «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» или в подразделение министерства, через областной портал госуслуг, в ЗАГС.
Вещевая помощь
Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, вправе получить вещевую и продовольственную помощь: специальный сертификат или продукты в натуральном виде. Социальный сертификат выдают на покупку продуктов питания, детских товаров или бытовой техники. Расплатиться им можно в специальных магазинах, говорит юрист юридической службы «Единый центр защиты» Виолетта Колосова.
Субсидии на оплату ЖКУ
Малоимущей семье можно получить компенсацию части стоимости жилищно-коммунальных услуг. Она полагается тем гражданам, которые тратят на оплату жилья больше установленной в регионе нормы – доли допустимых расходов. Субсидию могут получить как те граждане, которые снимают жилье у государства или у физических лиц по договору, так и члены ЖСК, и собственники жилья.
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Бесплатная юридическая помощь
Бесплатная юридическая помощь – льгота федерального уровня, которую малообеспеченная семья имеет право получать в любом регионе. По словам юриста Константина Боброва, такую помощь оказывают государственные юридические бюро и адвокаты-участники государственной системы бесплатной юридической помощи, а также негосударственные центры бесплатной юрпомощи. Для получения помощи гражданину надо обратиться в уполномоченный отдел местной администрации.
Экстренная помощь семьям
Семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут рассчитывать на социальную помощь на основании Закона Московской области от 30.12.2013 №189/2013-ОЗ «О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской области». Размер ее в расчете на месяц равен разнице между прожиточным минимумом для членов семьи и реальными доходами семьи, поясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко.
К трудным ситуациям относятся инвалидность, безработица, отсутствие жилья, малообеспеченность и т.п.
Социальная стипендия и выплаты студентам
Студенты, обучающиеся очно на бюджете, постоянно зарегистрированные в Московской области, имеют право на социальную стипендию. Такую стипендию в повышенном размере могут получать студенты, получающие государственную социальную помощь (в т.ч. как члены малоимущей семьи).
Кроме того, студенты могут получить дополнительную единовременную материальную помощь от своего вуза. Условия и размеры выплат зависит от конкретного вуза, в котором учится студент.
Льготы на проезд и другие меры поддержки
Помимо этого, для малоимущих семей предусмотрены налоговые льготы, налоговые вычеты, возможность получить жилье по договору соцнайма, компенсацию или бесплатное питание в образовательных учреждениях и т.п.
Также многочисленные меры поддержки предусмотрены для многодетных семей, которые могут одновременно являться и малоимущими. В том числе:
- бесплатный проезд в общественном транспорте,
- бесплатные (или предоставляемые по льготной цене) путевки в санаторно-курортные учреждения и оплата проезда до них и обратно;
- право на бесплатное посещение музеев, выставок и т.п.
Дополнительные меры поддержки оказываются государством и беременным, семьям военнослужащих, семьям с детьми-инвалидами и т.п.
За разъяснениями о том, где и какую помощь получить, Виолетта Колосова рекомендует обращаться в территориальные подразделения Министерства социальной политики Московской области (зачастую это управления социальной защиты населения). Стоит поинтересоваться и об иных проектах социальной поддержки малоимущих граждан, бывают интересные пилотные проекты, говорит юрист.
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