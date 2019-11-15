РИАМО - 15 ноя. В Одинцовском городском округе активно реализуют программу «Активное долголетие», для женщин от 55 лет и мужчин от 60 предусмотрены занятия по различным направлениям, например, танцевальные движения или курсы английского языка, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Так, 12 ноября члены клуба в Звенигороде осваивали Гжельскую роспись, а в Голицыне разучивали новые танцевальные движения.

«Каждые два месяца идет набор членов клуба «Активное долголетие» на курсы английского языка. Они организованы на базе городской библиотеки №1. Занятия проводит кандидат педагогических наук Эльза Ларина. Она разработала специальную методику, которая учитывает возрастные особенности обучающихся», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Кроме этого, 12 ноября Одинцово посетили члены одноименного клуба из Краснознаменска. В парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной для них были организованы экскурсии и творческие мастер-классы.

Губернаторская программа «Активное долголетие» работает уже полтора месяца. В ней могут участвовать женщины с 55 лет и мужчины – с 60 лет. Программа содержит несколько направлений: творчество, спортивные мероприятия, создание клубов с бесплатными занятиями, а также единые дни диспансеризации в медицинских учреждениях.