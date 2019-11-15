РИАМО - 15 ноя. Следователи начали проверку на факту обнаружения тел двух женщин в квартире дома на улице Тихомирова в столице, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По ее словам, 14 ноября в квартире жилого дома на улице Тихомирова в Москве, обнаружены тела двух женщин 1953 и 1975 годов рождения с выраженными гнилостными изменениями.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», - сказала Иванова.

Она добавила, что для установления причины смерти женщин будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Специалисты примут процессуальное решение по результатам проведенной проверки.