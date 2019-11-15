РИАМО - 15 ноя. На некоторых участках дорог Московской области возможно образование гололедицы, в связи с этим водителям следует быть аккуратнее и не выезжать на летней резине, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Несмотря на то, что в Московском регионе сохраняется плюсовая температура, на мостах, путепроводах, съездах возможно образование наледи, что ухудшит сцепление с дорогой.

«Водителям, не сменившим летнюю резину на зимнюю, рекомендуют отказаться от использования автомобиля. Летняя резина теряет сцепление с дорогой при среднесуточной температуре плюс 5 градусов», - отмечается в сообщении.

Также водителей призвали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.