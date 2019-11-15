РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил инвалиду-колясочнику Нине Абрамовой ступенькоход, он существенно облегчит женщине выход на улицу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Жизнь послала Нина Абрамовой серьезное испытание, но она с честью и достоинством преодолевает все сложности. Надеюсь, ступенькоход, который выбрала Нина Андреевна, сделает жизнь чуть более комфортной. От всего сердца желаю ей здоровья, сил, терпения, веры в себя, любви и заботы близких!» – сказал Ружицкий.

Нина Абрамова – инвалид I группы. Вместе с семьей она проживает на третьем этаже пятиэтажного дома старой постройки без лифта. Выйти на улицу – настоящее испытание.

«Подъезд, где проживает семья Нины Андреевны, невозможно было адаптировать для людей с ограниченными возможностями. Поэтому приняли решение купить такой аппарат, частично помощь оказала управляющая компания АО «ЛГЖТ», – отметил Ружицкий.

По его словам, на данный момент в городском округе Люберцы для разных категорий инвалидов адаптированы 118 муниципальных объектов в сфере культуры, образования, спорта и предоставления услуг.

Ступенькоход – это устройство, которое помогает людям с заболеваниями опорно-двигательной системы преодолевать лестницы как в помещении, так и на улице. Он работает от аккумулятора, и для его использования обязательно нужен сопровождающий.