РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 15 ноя. Жители Котельников 18 ноября смогут задать вопросы представителю комитета лесного хозяйства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«18 ноября в общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Котельники состоится прием жителей представителем комитета лесного хозяйства Московской области. Время приема: с 10:00 до 13:00», – говорится в сообщении.

Прием будет проходить по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №62, кабинет №12. Телефон для записи: 8(495) 554-04-07.