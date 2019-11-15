РИАМО – 15 ноя. Обновленный кабинет рентген-диагностики с современной аппаратурой будет готов принять первых маленьких пациентов детской поликлиники Реутова уже к концу текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета.

«В настоящее время завершается ремонт в специальном кабинете, отвечающем всем необходимым требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим нормам, после чего стартует процесс монтажа и наладки оборудования, одновременно начнется и обучение медицинского персонала», – говорится в сообщении.

После завершения всех работ и получения разрешительного паспорта Роспотребнадзора новый рентген-кабинет откроется для посетителей.

«Родители с нетерпением ждут этого события. И, хотя мы надеемся, что свидания с рентгенологами нашим детям удастся избежать, открытие нового рентген-кабинета вселяет уверенность и чувство защищенности», – сказала местная жительница Мария Алешина.