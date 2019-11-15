РИАМО - 15 ноя. В связи с погодными условиями в ночное и утреннее время на дорогах Подмосковья может образоваться наледь, поэтому водителям следует быть осторожными и внимательными, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По информации Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области, сегодня и в ближайшие дни ожидаются перепады температурных режимов, от плюсовых днем до минусовых ночью. В ночное время и утренние часы возможно образование наледи», - отмечается в материале.

В Подмосковной Госавтоинспекции водителей попросили учитывать погодные условия и быть предельно осторожными при движении. Также автолюбителям напомнили о том, что необходимо соблюдать скоростной режим, правила проезда пешеходных переходов и мест массового нахождения граждан.

Тем, кто попал в ДТП или другую нештатную ситуацию на дороге в Подмосковье, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД. Обращаться следует в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8-495-688-81-71 или на единый номер 112.