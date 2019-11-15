РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 ноя. Температурный режим во всех домах жилого комплекса «Митино О2» в подмосковном Красногорске привели в нормативное состояние благодаря пуску дополнительного котла на котельной, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Ранее глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина сообщила в своем Instagram-аккаунте, что к котельной подключены один уже введенный в эксплуатацию дом на 432 квартиры и два дома, в которых заканчиваются работы. При этом котельная не обеспечивала нормативных параметров теплоснабжения жилых домов.

«Температура теплоносителя и горячей воды приведена в нормативное состояние. В настоящее время запланированные работы завершены. Запущен в работу второй котел и второй сетевой насос. Температурный режим во всех домах приведен к нормативу, горячая вода прогрелась до 60 градусов», – говорится в сообщении.

Вопрос остается на личном контроле главы округа.