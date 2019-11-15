РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 ноя. Балашиха в пятницу присоединилась к экологической акции по раздельному сбору отходов в честь Дня рециклинга – вторичной переработки, в ходе просветительского мероприятия жители могли получить ответы на свои вопросы и замечания по теме обращения с ТКО, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В пятницу просветительские мероприятия в честь Всемирного дня рециклинга (вторичной переработки отходов) прошли во всех муниципалитетах Подмосковья. В Балашихе его провели в сквере у площади Славы представители компании «Хартия» – регионального оператора по обращению с ТКО в Ногинском кластере, к которому отнесен горокруг.

«Сегодня (15 ноября – ред.) в честь Всемирного дня вторичной переработки (рециклинга) мы как региональный оператор поддержали данную просветительскую акцию, установили мобильные баки для раздельного сбора отходов. Каждый житель, который принес пластик, стекло, макулатуру, металл, получил сувениры и подарки», – сказал руководитель пресс-службы филиала «Подмосковный» ООО «Хартия» Андрей Пащенко.

Он добавил, что в ходе акции жители Балашихи получили ответы на все интересующие вопросы. У горожан по-прежнему много замечаний. Они касаются своевременной уборки контейнерных площадок, начислений, льгот, установки новых контейнеров.

Акция проводилась с 10:00 до 14:00, жители приняли в ней самое активное участие.

«Уже почти год работает система раздельного сбора мусора. Отладилась она не сразу. Но на сегодняшний день мы видим, что люди все-таки включились в процесс. Большинство уже мусор разделяет, жители используют контейнеры для чистых фракций по назначению и нас это очень радует», – отметил Пащенко.

Это позволяет обеспечить высокий уровень извлечения вторичного сырья высокого качества и его последующую переработку.

«Сейчас этот показатель составляет около 20%, а в ближайших планах достичь 50% вторичной переработки от всего объема твердых коммунальных отходов в области», – заключил Пащенко.

Всемирный день рециклинга отмечается ежегодно во многих странах мира для привлечения внимания к проблемам ограниченности ресурсов, загрязнения окружающей среды, а также управления отходами. Первый завод по предварительной сортировке мусора был введен в эксплуатацию еще в 1895 году.