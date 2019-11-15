РИАМО - 15 ноя. В городском округе Серпухов с собственниками аварийных жилых помещений заключили 18 соглашений о выкупной стоимости аварийного жилья, всего денежную компенсацию за изымаемое аварийное жилье получат 30 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Выплаты осуществляются в рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» этапа 2019 года в городском округе Серпухов по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Таким образом, выплаты получат 30 жителей Серпухова, которые проживают в аварийных помещениях общей площадью более 700 квадратных метров», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Жители аварийных домов, расположенных на улице Театральная, дом 26/21 и улица Фрунзе, дом 4 получат денежную компенсацию.

До конца этого года планируется подписать еще 19 соглашений о выкупной стоимости с 44 гражданами, проживающими в аварийных помещениях общей площадью более 800 квадратных метров.

В Московской области расселение осуществляется в рамках нескольких программ - адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области 2019-2025 годы», а также нацпроекта «Жилье и городская среда».