РИАМО - 15 ноя. Летом на территории Московской области работало более 600 летних кафе, средний чек в них составил 550 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«В текущем году в Московской области работало 611 летних (сезонных) кафе различных форм (террасы, шатры, зонтики и тому подобные), что на 58 кафе больше по сравнению с прошлым годом», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что сезон летних кафе в регионе официально завершился 1 ноября и все уже должно быть демонтировано. Из-за климатических условий кафе не пользовались бы спросом в зимний период и содержать подобные заведения было бы невыгодно, поэтому такие сроки логически обоснованы.

По его словам, больше всего летних кафе было открыто в городских округах Подольск, Серпухов, Одинцовский и Сергиево-Посадский. Например, в Сергиевом Посаде за счет открытия летних кафе, зона посадки увеличилась на 700 мест.

Посаженников отметил, что блюдами номер один этого сезона были салаты и холодные супы, в том числе, окрошка. Средний чек в летних кафе, расположенных на территории Московской области, составил 550 рублей.