РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 ноя. Муниципальные и частные приюты, а также кураторы котов и кошек из Подольска смогут представить своих питомцев на благотворительной выставке-пристройстве «Юна-Фест» центра реабилитации временно бездомных животных «Юна» 15 декабря в Москве, заявки принимают до 25 ноября, сообщается на сайте центра.

«15 декабря с 12:00 до 18:00 на территории ЦСИ «Винзавод» (метро «Чкаловская», «Курская») состоится благотворительная выставка-пристройство «Юна-Фест». Пока мы набираем кото-участников. Подать заявки можно только на размещение котиков и только до 25 ноября включительно. Количество мест ограничено», – говорится в сообщении.

Перед началом выставки все животные проходят ветеринарный контроль, после чего волонтер устраивает своего подопечного в установленных в зале вольерах.

Ветеринарный паспорт с отметками о прививках, в том числе от бешенства, является обязательным документом для участия в выставке. Первая страница ветеринарного паспорта в обязательном порядке должна быть заполнена. Дата вакцинации от бешенства должна быть не позднее 24 ноября 2019.

Обязательным условием участия в выставке является предоставление справки из ветеринарной лаборатории об отсутствии таких инфекций, как вирусный лейкоз; иммунодефицит; панлейкопения; инфекционный ринотрахеит; кальцивирусной инфекции.

В выставке могут принять участие коты и кошки в возрасте от четырех месяцев. Животное должно быть здоровым, социализированным, ласковым, адекватно относиться к другим животным и людям, идущим на контакт с человеком, приученным к лотку, вычесанным, уши и глаза должны быть чистыми. Кошки с четырех месяцев, а коты с семи месяцев должны быть стерилизованы или кастрированы.

В обязательном порядке животное должно быть обеспечено лотком, наполнителем, мисками для еды и воды, кормом, пеленкой, пледом или подстилкой. По желанию ошейник, адресник.

Для участия в выставке необходимо заполнить анкету, которую можно найти по ссылке.