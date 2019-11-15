РИАМО - 15 ноя. В Подмосковье началась акция «Шина», в рамках которой по всему региону создаются площадки для приема утильных автопокрышек на переработку, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Осенне-зимний этап акции пройдет с 15 ноября по 15 декабря. Утильные шины относятся к отходам четвертого класса опасности: их нельзя захоранивать на полигонах, а следует отправлять на спецпредприятия.

«Разложение выброшенных автопокрышек ведет к накоплению в почве тяжелых металлов и других загрязняющих веществ, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Все больше людей понимают опасность этого и охотно присоединяются к акции», – отметил зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

По его словам, в прошлом году в Подмосковье создали 64 площадки, удалось собрать около 7,9 тысячи тонн старых шин.

Программа позволяет не только уменьшить экологический вред от несанкционированных свалок шин, но и снизить бюджетные расходы на их ликвидацию. В специальных пунктах принимают любые покрышки диаметром до 2 тысяч миллиметров. На многих площадках сдать резину можно бесплатно. Некоторые шиномонтажные мастерские, принимающие участие в акции, попросят за утилизацию один символический рубль при условии заказа любой услуги.

Все старые покрышки отправляются на заводы по переработке. На производстве резину отделяют от металлической проволоки и подвергают дроблению. Полученную крошку используют для изготовления покрытий для спортивных и детских площадок, кровельных материалов, капельных систем полива, битумных мастик, новых шин и других изделий.