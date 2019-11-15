РИАМО - 15 ноя. Журналист, писатель, ученый и путешественник Александр Чумиков презентовал в Региональном информационном агентстве Московской области свою книгу «Москва-400. Кам-са-мол! 90-е», передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Полижанровая трилогия «Москва-400. Кам-са-мол! 90-е» рассказывает о реальной жизни в Советском Союзе и России 1960-1990-х годов.

«Это не озарение, это процесс. Я писать начал в девятом классе и печататься. <...> А если говорить уже о 90-х, я в начале 90-х активно работал в журналистике. Я интервьюировал всех, у меня живые материалы, то есть эксклюзив. Это было процессуально просто, шло постепенно. Это печаталось в журнале «Берега» и потом объединилось в книжку, которая стала трилогией», - сказал Чумиков.

Александр Чумиков – доктор политических наук, профессор ряда ведущих российских университетов, автор 40 учебников, монографий, художественно-мемуарных произведений. Лауреат премии Союза журналистов России и национальной писательской премии «Серебряное перо Руси».

В повести «Москва-400» рассказывается экзотическая история московского парня, произошедшая далеко от столицы, а также поднимается вечная тема службы в армии глазами солдата.

В «Кам-са-моле!» описаны приключения участников канувшей в лету молодежной организации через призму людей и ключевых событий прошедшей эпохи.