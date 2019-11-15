РИАМО - 15 ноя. Загруженность столичных улиц, трасс и вылетных магистралей оценивается во второй половине дня в пятницу в семь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Затруднения в движении автотранспорта отметили на севере, северо-западе, западе, юго-западе, юго-востоке и востоке МКАД, пробки практически полностью замкнули Третье транспортное и Садовое кольца мегаполиса.

Сильные пробки наблюдаются в центре города: на Бульварном кольце, у станций метро «Лубянка», «Китай-город», на Москворецкой, Раушской, Болотной, Серебрянической и Котельнической набережных.

К 18:00 в столице прогнозируется рост автомобильного трафика, пробки будут составлять восемь баллов. С 19:00 ожидается снижение транспорта на городских улицах (семь баллов). В 20:00 прогнозируется шесть баллов, затем дороги разгрузятся до трех баллов.