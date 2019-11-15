РИАМО - 15 ноя. На территории инновационного центра «Сколково» к 2022 году планируют построить многофункциональный спортивный комплекс «Sk арена» в современном стиле, где будут располагаться две ледовые арены, площадки для соревнований и трибуны на 4 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Это будет большой спортивный комплекс площадью порядка 30 тысяч квадратных метров, с двумя ледовыми аренами – основной и тренировочной, площадкой для керлинга, несколькими залами для занятий спортом и проведения соревнований по борьбе, художественной гимнастике, баскетболу», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что трибуны основной ледовой арены будут вмещать до 4 тысяч зрителей. Строительство комплекса планируют начать в феврале 2020 года, а завершить в 2022 году. Объект предусматривает также гостиницу на 23 номера, конференц-залы, спортивные магазины и кафе.

Комплекс сделают в современном стиле, он органично дополнит ансамбль ИЦ «Сколково», где рядом расположены Сколковский институт науки и технологий, улицы Эйнштейна и Джеймса Максвелла. Фасады здания украсят ламели, выполненные в светлых оттенках, которые будут чередоваться с витражным остеклением.

О строительстве спортивного объекта Кузнецов рассказал на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Четвертый год секция «Креативная среда и урбанистика» на форуме проходит под руководством главного архитектора Москвы.