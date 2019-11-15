РИАМО - 15 ноя. Битум загорелся на крыше административного здания на северо-западе столицы, возгорание оперативно потушили, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по Москве.

«Неманский проезд, дом 5, корпус 2. Ликвидировано возгорание битума на кровле административного здания на площади 1 квадратный метр», - говорится в сообщении.

Администрация в целях безопасности при пожаре вывела людей из здания до прибытия спасателей. Информация о пострадавших не поступала.