РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 ноя. В Подольске полицейские задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в совершении кражи из квартиры двух телевизоров и ноутбука, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 55-летней местной жительницы о том, что из ее квартиры в доме на улице Филиппова неизвестный украл два телевизора и ноутбук. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 37 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего местного жителя. У него изъяли два похищенных телевизора и возвратили заявительнице. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.