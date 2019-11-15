РИАМО - 15 ноя. Семь проектов планировки кварталов по программе реновации территорий для районов Гольяново, Царицыно и Хорошево-Мневники вынесли на публичные слушания, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Для района Хорошево-Мневники на северо-западе столицы подготовлены три проекта планировки – речь идет о кварталах 74, 77, 80, 81, кварталах 83, 84–85, 86 и квартале 79. Еще два проекта рассмотрят жители Гольянова в Восточном округе – это микрорайоны 1–2 и микрорайоны 3, 4, 5», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Москвичи обсудят проекты кварталов 2А, 2Б и кварталов 1, 4, 14, 14 Б района Царицыно в Южном округе столицы.

Современная застройка кварталов предусматривает объекты образования и спорта, сферы услуг и здравоохранения, также различные виды благоустройства и озеленения территорий.

С 22 по 28 ноября состоится показ экспозиции проектов планировки для жителей Гольянова, Царицына и Хорошево-Мневников пройдут. Собрания участников публичных слушаний в районах состоятся 3 декабря, там жители районов обсудят параметры жилой застройки, развитие инфраструктуры и благоустройство районов.

В рамках реализации программы предусматривается расселение 5,173 тысячи домов. Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года.