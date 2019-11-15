РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 ноя. Автомобиль сбил велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе в подмосковном Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

ДТП произошло в пятницу днем на проспекте Космонавтов в районе дома №20А.

«Водитель, жительница Щелкова, двигалась по проспекту Космонавтов и совершила наезд на велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе. Велосипедист передвигался на велосипеде. По данному факту проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», – сказал Адамов.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставлен в городскую больницу.