РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 ноя. Автомобиль сбил велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе в подмосковном Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.
ДТП произошло в пятницу днем на проспекте Космонавтов в районе дома №20А.
«Водитель, жительница Щелкова, двигалась по проспекту Космонавтов и совершила наезд на велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе. Велосипедист передвигался на велосипеде. По данному факту проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», – сказал Адамов.
Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставлен в городскую больницу.
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