РИАМО - 15 ноя. В этом месяце на территории столицы может выпасть всего три четверти от месячной нормы осадков, также синоптики считают маловероятным установление снежного покрова в конце осени, сообщает РИА Новости.

«Что касается Москвы и Московской области, а также более южных областей, то здесь антициклональный характер погоды.

Сегодня у нас середина месяца, а в Москве выпало чуть меньше 50% от месячной нормы. Вроде бы нормально, но с учетом того, что мы не ждем осадков на следующей неделе, но за месяц мы прогнозируем дефицит осадков на уровне 3/4 от нормы», - сказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он отметил, что выпадение снега в конце ноября на территории Москвы маловероятно, еще меньше шансов на установление снежного покрова в мегаполисе.

Осень текущего года в столице может стать самой теплой за 140 лет. За первую половину ноября в городе зафиксировали температуру выше климатической нормы на 4,4 градуса. Также превышение нормы по температуре было в сентябре и октябре.

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