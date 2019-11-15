РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 ноя. С 18 по 20 ноября в восьми домах на улице Школьная в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска проведут плановые работы по опрессовке внутридомового газового оборудования (ВДГО), жителей просят предоставить доступ в квартиры, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаем внимание на то, что сотрудниками филиала АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» в микрорайоне Климовск будут проводиться плановые работы по опрессовке ВДГО. 18 ноября на улице Школьная, в домах №№21, 26, 28, 30/5; 19 ноября – в доме №40, а 20 ноября – в домах №№19, 32/4, 50 корпус 1», – говорится в сообщении.

Управляющая компания просит проживающих в вышеперечисленных домах предоставить доступ в квартиры для выполнения работ.