РИАМО - 15 ноя. Федеральное агентство морского и речного транспорта («Росморречфлот») продлило работу судоходных гидротехнических сооружений канала имени Москвы до 20 ноября, чтобы доставить в столицу тоннелепроходческий щит для строительства метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

«Навигацию пролонгировали из-за необходимости перевозки по воде крупногабариных и тяжеловесных грузов. Принято положительное решение по заявкам Российской палаты судоходства и АО «Порт Коломна» на транспортировку из Санкт Петербурга в Москву проходческого щита для «Мосинжпроекта», – говорится в сообщении.

В ночь на 21 ноября движение флота прекратится между Угличем и столичной Перервой. Шлюзы №10, Москворецкой и Окской систем, а также Рыбинска будут функционировать до 17 ноября включительно.

Период судоходства в Московском бассейне обычно длится с 24 апреля по 14-17 ноября, но может быть увеличен в связи с благоприятными погодными условиями. В то же время при наступлении устойчивых отрицательных температур и образовании льда осуществляется полное снятие знаков навигационной обстановки, делая невозможным движение судов.

По завершении судоходства на гидротехнических сооружениях канала начнется межнавигационный ремонт. Особое внимание уделят Тушинскому участку водных путей, расположенному между шлюзами №7 и №8. С января по август здесь проводились аварийно-восстановительные работы, после чего данный отрезок действовал в режиме испытаний. Они будут продолжены: планируется начать серьезные инженерные изыскания и по их результатам разработать проект реконструкции канала в Тушине.