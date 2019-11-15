РИАМО - 15 ноя. Самозахват земельного участка пресекли в Косино-Ухтомском районе Москвы, нарушители без оформления прав на землю огородили забором территорию площадью 9 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Факт самозахвата городской земли выявили при проведении контрольно-инспекционных мероприятий в районе Косино-Ухтомский по адресу: Заозерная улица, владение 15А. Участок был незаконно огорожен, там организовали стоянку для большегрузов и пункт сбора металлолома. Кроме того, на участке незаконно установили 20 некапитальных строений-бытовых вагончиков.

«По итогам инспекции земельный участок освободили от незаконных объектов, не являвшихся объектами капитального строительства. Бытовки были снесены, пункт металлолома ликвидирован, забор демонтирован», - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

На данный момент обеспечен свободный доступ на территорию. Таким образом нарушение земельного законодательства устранено.