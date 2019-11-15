РИАМО - 15 ноя. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы передали в тестовую эксплуатацию самосвал КамАЗ 65115, использующий в качестве топлива метан, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Газпром газомоторное топливо».

«Мероприятие состоялось в рамках пилотного проекта «Газомоторный тест-драйв» по использованию газомоторной техники в ЖКХ. Проект реализуется при участии департамента ЖКХ города Москвы, ООО «Газпром газомоторное топливо», ПАО «КамАЗ» и ГК «РариТЭК», - говорится в сообщении.

Всего в рамках пилотного проекта запланирована тестовая эксплуатация четырех единиц техники КамАЗ, работающих на природном газе: двух самосвалов, мусоровоза и комбинированной дорожной машины.

Тестовую эксплуатацию в течение шести месяцев будут проводить подведомственные учреждения департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы: «Гормост», «Мосводосток», «Экотехпром», «Мосгаз», «Автодороги». По результатам эксплуатации будет определена возможность использования газомоторной техники ЖКХ для нужд города.

Заправку техники природным газом обеспечит сеть АГНКС «Газпром» и партнеров компании в Москве, которая включает десять газозаправочных станций. Также в столице планируются к открытию еще четыре станции «Газпрома».

По оценкам специалистов, жилищно-коммунальное хозяйство города Москвы обладает большим потенциалом для расширения использования природного газа в качестве моторного топлива. Порядка 10 тысяч единиц техники могут быть переведены на метан - как за счет приобретения заводского транспорта, так и за счет переоборудования имеющегося парка.

Природный газ (метан) — ключевая альтернатива нефтяным видам топлива, его стоимость в среднем по России составляет порядка 16 рублей за кубометр. Стоимость километра пути на метане для легкового автотранспорта составляет 1,6 рубля. По расходу кубометр метана эквивалентен литру бензина.