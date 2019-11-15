РИАМО - 15 ноя. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы передали в тестовую эксплуатацию самосвал КамАЗ 65115, использующий в качестве топлива метан, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Газпром газомоторное топливо».
«Мероприятие состоялось в рамках пилотного проекта «Газомоторный тест-драйв» по использованию газомоторной техники в ЖКХ. Проект реализуется при участии департамента ЖКХ города Москвы, ООО «Газпром газомоторное топливо», ПАО «КамАЗ» и ГК «РариТЭК», - говорится в сообщении.
Всего в рамках пилотного проекта запланирована тестовая эксплуатация четырех единиц техники КамАЗ, работающих на природном газе: двух самосвалов, мусоровоза и комбинированной дорожной машины.
Тестовую эксплуатацию в течение шести месяцев будут проводить подведомственные учреждения департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы: «Гормост», «Мосводосток», «Экотехпром», «Мосгаз», «Автодороги». По результатам эксплуатации будет определена возможность использования газомоторной техники ЖКХ для нужд города.
Заправку техники природным газом обеспечит сеть АГНКС «Газпром» и партнеров компании в Москве, которая включает десять газозаправочных станций. Также в столице планируются к открытию еще четыре станции «Газпрома».
По оценкам специалистов, жилищно-коммунальное хозяйство города Москвы обладает большим потенциалом для расширения использования природного газа в качестве моторного топлива. Порядка 10 тысяч единиц техники могут быть переведены на метан - как за счет приобретения заводского транспорта, так и за счет переоборудования имеющегося парка.
Природный газ (метан) — ключевая альтернатива нефтяным видам топлива, его стоимость в среднем по России составляет порядка 16 рублей за кубометр. Стоимость километра пути на метане для легкового автотранспорта составляет 1,6 рубля. По расходу кубометр метана эквивалентен литру бензина.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии