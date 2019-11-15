РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 ноя. Водоснабжение жилых домов и социальных объектов восстановили после аварии в микрорайоне Райцентр подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Повреждение инженерных коммуникаций произошло вечером 14 ноября. Без холодного водоснабжения остались дома и соцобъекты по улицам Циолковского и Комсомольская, а также ЦТП №3, в результате чего ряд домов остался еще и без горячей воды.

«Авария на трубопроводе холодного водоснабжения ликвидирована. Холодная и горячая вода поступают в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в полном объеме», – говорится в сообщении.

Жители были своевременно обеспечены водой: цистерны ПАО «Водоканал» дежурили в микрорайоне в круглосуточном режиме до полного устранения последствий аварии.