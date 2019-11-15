РИАМО - 15 ноя. В следующем году на территории городского округа Серпухов запланировано благоустроить семь общественных территорий и 32 двора, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Самым масштабным является проект благоустройства площади Ленина, включая участки прилегающих улиц Революции, Аристова, 1-й и 2-й Московской. Запланировано восстановление исторически заложенного функционала территории как главного общественного пространства. Центральная часть сохраняет круговую планировку, появится большая пешеходная зона», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данному проекту в двух скверах планируют создать туристическую зону и зону детского и подросткового досуга при доме молодежного творчества. Еще в двух скверах появятся упорядоченные зоны отдыха.

Будет благоустроено пространство Соборной горы. Оно приурочено к празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Работы также проведут в прибрежной зоне реки Нары, на участке от улицы Володарского до Оборонной; «сквера с пушкой» по Московскому шоссе; зоны отдыха у Серпейского пруда; парковой зоны у плотины в поселке Пролетарский; парка в поселке Пограничный.

Кроме того, планируется благоустроить парк Питомник и парк имени Олега Степанова (документы по ним направлены в экспертизу), установить площадки для выгула собак в микрорайоне Ивановские Дворики, благоустроить четыре въездные стелы.

В 2020 году в городском округе установят шесть детских игровых площадок по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» по адресам: улица Советская, дом 107; село Липицы (сквер); поселок Большевик, улица Ленина, дом 110; улица Красный Текстильщик (сквер напротив ДК «Исток»); поселок Оболенск, Осенний бульвар, дом 10; деревня Борисово, улица Гоголя, дома 22, 23, 25, 26.

Также в следующем году в планах ремонт 32 дворов, половина из которых была выбрана на основании голосования на портале «Добродел», также план формировался на основании обращений жителей, наказов депутатов и поручений главы городского округа.

На сегодняшних день проходят объезды данных дворовых территорий для составления проектно-сметной документации.

В следующем году в городском округе продолжатся работы по программе «Светлый город». В настоящий момент пройдена экспертиза по 17 объектам.