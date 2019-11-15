РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 ноя. Несанкционированный переход через железнодорожные пути ликвидировали на станции Салтыковская в подмосковной Балашихе, недавно там погибли два человека, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Рабочая группа при областном Минтрансе выявила «народный переход», который проложили жители через железнодорожные пути в Балашихе. Только за одну неделю в октябре текущего года на участке погибли два человека.

«В Балашихе около железнодорожной станции Салтыковская установлено ограждение на несанкционированном проходе между шумовым ограждением и забором», – говорится в сообщении.

Всего в Московской области за 10 месяцев текущего года на железнодорожных путях пострадали 454 человека, 342 из них – погибли. Основной причиной летального исхода стал переход железнодорожных путей в несанкционированных местах.