РИАМО - 15 ноя. В городских округах Ленинский, Раменский и Домодедово 15-16 ноября пройдут встречи с председателями СНТ, на которых обсудят упрощенную регистрация объектов по «дачной амнистии», перевод садовых домов в жилые и лицензирование скважин, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Встречи с председателями СНТ показали свою актуальность – у садоводов и дачников накопились вопросы и в области законодательства, и в части полномочий ведомств, которые они озвучивают на встречах. В результате таких встреч у собственников формируется понятный план действий в части оформления имущества. Совещания призваны узнать «болевые точки» товариществ и помочь им в управлении имуществом в соответствии с законодательством», – отметил министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Одна из главных тем встреч – легализация имущества по «дачной амнистии», когда у собственников есть возможность зарегистрировать свои дома и дачи быстро и с минимальным пакетом документов.

За 13 лет пока длилась «дачная амнистия» многие не успели этого сделать, поэтому в Подмосковье проводится кампания по информированию собственников о процедуре регистрации собственности.

В настоящий момент в Ленинском городском округе 85 СНТ с 10 тысячами садоводов, в Раменском и Домодедове – 383 и 332 СНТ по 45 тысяч членов каждый.