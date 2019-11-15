РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 ноя. Воспитанник музыкальной школы подмосковного Красногорска стал участником конкурса талантов «Синяя птица», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Учащийся Красногорской детской музыкальной школы имени Наседкина Владимир Иванов стал участником Всероссийского конкурса детских талантов «Синяя птица». Увидеть его выступление можно по телеканалу «Россия» 17 ноября в 18:20», – говорится в сообщении.

13-летний Владимир играет на гитаре, аккордеоне, фортепиано, ударных инструментах. В конкурсе он выступает с необычным музыкальным инструментом – терменвоксом.

«Терменвокс – инструмент, созданный в 1918 году русским изобретателем Львом Терменом. Игра на терменвоксе заключается в изменении музыкантом расстояния от его рук до антенн инструмента, за счет чего изменяется емкость колебательного контура, и, как следствие, частота звука. Для игры на терменвоксе необходимо обладать практически идеальным слухом», – поясняется в материале.