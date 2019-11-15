РИАМО - 15 ноя. Голосование о строительстве южного дублера Кутузовского проспекта стартовало на проекте «Активный гражданин», трасса станет двадцать четвертой вылетной магистралью столицы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Голосование состоит из четырех вопросов. Сначала жители ответят, поддерживают ли они строительство южного дублера Кутузовского проспекта. Второй вопрос посвящен видам транспорта, которыми участники голосования пользуются чаще всего. Выбрать нужно из следующих вариантов: «Личный автомобиль / каршеринг», «Такси», «Наземный общественный транспорт», «Метро, включая МЦК и электрички» или «Передвигаюсь пешком», – поясняется в материале.

Также участники голосования скажут, планируют ли они передвигаться по новой магистрали на личном авто, такси или общественном транспорте.

У «активных граждан» поинтересуются часто ли они бывают в районах прохождения новой линии, выбрав один из вариантов ответа: «Живу в одном из районов», «Работаю в одном из районов», «Бываю часто», «Бываю редко», «Не бываю» и «Затрудняюсь ответить».

Южный дублер Кутузовского проспекта длиной 11 километров сделают шестиполосным (по три полосы в каждом направлении). В будущем появятся съезды к жилым кварталам, расположенным вдоль реки Раменки. Кроме этого, будут организованы два подземных пешеходных перехода. Дорогу закроют шумозащитными экранами, а вокруг эстакады высадят липы, ивы, клены, березы, боярышник, сирень и другие кустарники и деревья.

Новая вылетная магистраль разгрузит Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, а также Мосфильмовскую улицу. Она улучшит транспортную доступность запада Москвы, включая микрорайон Сетунь и перспективную жилую застройку района Раменки.