РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. Легковой автомобиль наехал на отбойник на Егорьевском шоссе в поселке Красково городского округа Люберцы, сообщается в Instagram-аккаунте mylyubertsy.

«В поселке Красково на Егорьевском шоссе странным образом установили опасный отбойник. Кому он там понадобился? Вот результат - человек выехал из тумана и наехал на него», - говорится в сообщении.

К посту прикреплена фотография, на которой видно, что автомобиль не получил серьезных повреждений, однако застрял на отбойнике.

На запрос информации по данному происшествию от «РИАМО в Люберцах» в 14 батальоне 2 полка ДПС (южный) ГИБДД, который курирует данную территорию, не ответили.