РИАМО - 15 ноя. Новое офисное здание с подземной автостоянкой достроили на улице Неделина в Одинцове, площадь объекта составила 13 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию офисного здания в Одинцове. Это позволит создать 300 рабочих мест. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В 10-этажном здании разместятся не только офисные помещения, но также рестораны и фитнес-студия.

Инвестиции в данный проект составили порядка 361 миллиона рублей. Застройщиком на объекте выступило ООО «УК «Аркада Строй».