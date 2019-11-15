РИАМО - 15 ноя. Акимат Алма-Аты и правительство Москвы подписали меморандум о сотрудничестве на 2020-2023 годы, церемония подписания состоялась в рамках Дней культуры Москвы в Алма-Ате, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Документ охватывает три направления взаимодействия: торгово-экономическое, научно-техническое и культурное.

«Меморандум предусматривает ряд мер по активизации торгово-экономического сотрудничества и инвестиционного взаимодействия Москвы и Алма-Аты. Проведению деловых мероприятий и переговоров будет способствовать открывшийся в 2019 году после реконструкции великолепный павильон «Казахстан» на ВДНХ», – отмечается в материале.

В области научно-технического сотрудничества города планируют активнее обмениваться опытом в управлении ЖКХ, применении энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, организации электронного документооборота и вопросах развития транспортной инфраструктуры.

Гуманитарное сотрудничество между городами будет строиться на взаимодействии в сфере здравоохранения, образования, развития музейно-выставочной и других деятельностей.

«Казахстан входит в пятерку ключевых экспортных партнеров Москвы, взаимные инвестиции российской столицы и ее городов-партнеров в Республике также растут, в том числе, за счет установления прямых связей между хозяйствующими субъектами – в Москве зарегистрировано 50 компаний с казахстанским капиталом», – сказал министр правительства Москвы, глава департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин.

Внешнеторговый оборот между Москвой и Казахстаном составляет около 3,9 миллиарда евро в год и по итогам 2019 года продолжит расти в том числе за счет увеличения доли несырьевых и неэнергетических товаров.