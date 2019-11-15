РИАМО - 15 ноя. В понедельник, 18 ноября, в 15:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится брифинг заместителя руководителя Московского областного УФАС России Сергея Муравьева.

Развитие конкуренции в России является одной из приоритетных задач. На сегодняшний день Московская область является одним из лидеров по внедрению мероприятий, рекомендованных национальным планом развития конкуренции.

В рамках состоявшейся на текущей неделе Международной научно-практической конференции «Комплаенс как система управления рисками: российский и европейский опыт» успехи Московской области были отмечены руководством ФАС России. Состоялась непосредственная встреча руководителя ФАС России Игоря Артемьева и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Руководству и работникам Московской области были вручены заслуженные награды за защиту конкуренции.

Среди достижений в области развития конкуренции в субъекте была отмечена работа по реализации системных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, достижения по обеспечению открытости проводимых торгов, а также передовой опыт по внедрению мероприятий, рекомендованных национальным планом развития конкуренции, до уровня муниципальных образований.

Также Московская область лидирует среди других регионов России по судебным решениям о дисквалификации чиновников, совершивших нарушения антимонопольного законодательства.

В ходе брифинга спикер расскажет, какие решения позволяют Московской области на протяжении нескольких лет стабильно оставаться в тройке лидеров среди регионов России по развитию конкуренции и чего не хватает для первого места в этом рейтинге.

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