РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 ноя. В подмосковных Котельникахза девять месяцев текущего года зарегистрировали порядка 400 преступлений, из них свыше 190 дел направлены в суд, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В МУ МВД России «Люберецкое» в пятницу прошло заседание общественного совета. В его ходе доложили о состоянии оперативной обстановки, охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории обслуживания Котельниковского отдела полиции за январь-сентябрь этого года.

«В отчетном периоде 2019 года зарегистрировано 395 преступлений, из них направлено в суд - 191. Инспекторы по делам несовершеннолетних за девять месяцев поставили на профилактический учет 26 человек - 18 несовершеннолетних и восемь родителей», - говорится в сообщении.

Также в январе-сентябре составили 135 протоколов об административных нарушениях, из них 98 - на родителей.

За девять месяцев сотрудники Котельниковского отдела полиции рассмотрели 5983 материала, составили 1561 административный протокол.