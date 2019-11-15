РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. В подмосковном Подольске в лицее №1 председатель комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа Сергей Цаплинский представил жителям проект второго этапа благоустройства улица 50 лет ВЛСКМ и пообещал минимизировать шум во время работ для близлежащих домов, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» в 2019 году сделали первую часть пешеходной зоны с бульваром Молодежи на улице 50 лет ВЛКСМ от протяженностью 950 метров. В лицее №1 Цаплинский представил проект благоустройства второго этапа строительства улицы 50 лет ВЛКСМ от улицы Свердлова до улицы Большая Серпуховская.

«Второй этап благоустройства <...> начнется в 2020 году. К уже имеющей пешеходной зоне добавим еще 455 метров облагороженной территории. Планируется мощение тротуаров разноформатной плиткой, асфальтобетонное покрытие тротуаров и вновь создаваемые парковочные места, устройство велодорожки, разбить газоны и цветники, сделать детские площадки с современным прорезиненным покрытием, фонтан, современные малые архитектурные формы - лавки, фонари, навигационные блоки. Мы сделаем так, чтобы жителям домов не мешал шум и высадим как можно больше деревьев», - сказал Цаплинский.

По его словам, по просьбам жителей будет сделано так, чтобы освещение пешеходной зоны не било в окна. Также велосипедная дорожка будет отделена от пешеходной.

«Но нужно понимать, что это место будет использоваться для отдыха горожан и гостей города в большие государственные и городские праздники и в будни для того, чтобы развивать туристический потенциал города. Здесь планируются в том числе новогодние ярмарки и гуляния», - добавил Цаплинский.

Он уточнил, что на пешеходной зоне создадут места, где можно будет перекусить, в них будут особенно тщательно следить за чистотой. Технологические новации не планируются, так как во время благоустройства первой части улицы поставили информационные киоски с выходом в интернет и антивандальными стеклами, но часть из них уже разбили.